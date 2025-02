‘Salvare i cinema a Roma’, Rocca vedrà Anica ed esercenti

agenzia

Iniziativa dopo la norma per cambio di destinazione d'uso sale

ROMA, 03 FEB – In settimana alla Regione Lazio ci sarà un tavolo con gli addetti ai lavori del settore cinematografico dopo l’appello degli artisti per i cinema di Roma. “Con Carlo Verdone ci siamo sentiti al telefono. Ho sentito anche alcuni produttori importanti, adesso ci sarà un tavolo dove incontreremo sia gli esercenti sia l’Anica, per trovare una sintesi. È ovvio che faremo di tutto per fare in modo che le sale non chiudano, però, allo stesso tempo, bisogna trovare dei punti di caduta”, ha annunciato il presidente Francesco Rocca, a margine di un evento, dopo l’appello degli artisti per i cinema a Roma, contro la nuova norma regionale per il cambio di destinazione d’uso delle sale. “Noi abbiamo semplicemente cercato di lavorare per contrastare il degrado”, ha aggiunto Rocca, che in merito alla discussione politica ha poi sottolineato: “Guai a strumentalizzare”. “Il tavolo sarà in settimana perché non vogliamo perdere tempo, né voglio dare spazio a certi cialtroni che fanno speculazione su questi problemi”, ha spiegato.

