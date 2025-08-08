Sfoglia il giornale

Ponte sullo Stretto, Salvini: «Atteso l’ok della Corte dei conti ma è Ferragosto»

Lo aspettiamo tra un mesetto, ma non c'è mai niente di scontato

Di Redazione |

Per l’avvio dei cantieri del ponte sullo Stretto di Messina “mi sembra che occorre solo la registrazione della Corte dei Conti. Siamo ad agosto. È chiaro che è Ferragosto per tutti in Italia, quindi non c’è un tempo certo entro cui ci debbano restituire l’atto”. Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenendo alla radio Rtl 102.5. “Si ipotizza che entro un mesetto possa arrivare”, quindi nell’impresa “contano fra settembre e ottobre di partire”, aggiunge Salvini. Alla domanda se sia sicuro dell’approvazione della Corte, il vicepremier risponde che “non c’è mai niente di scontato”. “Sono stati due anni e mezzo vissuti quotidianamente con attenzione”, aggiunge e “c’è il tema delle infiltrazioni mafiose contro cui alzeremo le barriere più rigide al mondo”.

Poi la realizzazione dei lavori in sette anni «sono i tempi che dettano gli ingegneri», osserva Salvini. «Io – aggiunge – ho fatto quello che un ministro e un politico poteva fare fino ad oggi, trovare i finanziamenti, approvare le norme, mettere in piedi una società, mettere d’accordo i territori e approvare il progetto».«Poi adesso sta agli ingegneri italiani che sono fra i migliori al mondo mettere in pratica la loro bravura», dichiara Salvini sottolineando le recenti dichiarazioni del presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri Angelo Domenico Perrini che «ha detto che è felicissimo e sarà un’opera eccezionale».

E ancora sulla possibilità di intitolare il ponte a Silvio Berlusconi, Salvini ha affermato: «Il nome del ponte sullo stretto di Messina mi piacerà chiederlo agli italiani». «Berlusconi è un grande che al ponte ha creduto e lavorato e ringrazio il ministro Lunardi che tanti anni prima di me è partito con il progetto, ma il cavaliere ha già l’aeroporto di Malpensa intitolato a lui in Lombardia, penso che sia già una grande cosa».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

