Salvini, baby gang seconda generazione emergenza nazionale

agenzia

Ragazzi nati in Italia che non si sentono parte di questo Paese

ROMA, 27 NOV – “C’è un problema drammatico su queste benedette seconde generazioni, sulle baby gang di figli di cittadini stranieri, ragazzi nati in Italia, ma che non si sentono parte di questo Paese”. Così il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini parlando dei fatti di Milano a Rtl 102.5. Salvini ha citato “aggressioni sui treni, bullismo, baby gang, aggressioni alle ragazze, non sempre di cittadini stranieri ma in buona parte sì. Il problema delle baby gang delle seconde generazioni non integrate è un’emergenza nazionale”.

