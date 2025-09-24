Salvini, ‘con scusa Palestina stazioni bloccate, vergogna’

agenzia

Teppisti danneggiano i cittadini perbene a Torino

ROMA, 24 SET – “Altre stazioni bloccate con insulti, minacce e violenze. Con la scusa della Palestina, gruppi di teppisti danneggiano i cittadini perbene e attaccano le forze dell’ordine. Vergogna”. Lo scrive sui social il ministro dei trasporti e vicepremier Matteo Salvini, pubblicando un video di nuovi scontri alla stazione di Torino Porta Susa.

