Salvini, referendum non passeranno, cittadinanza non è un regalo

agenzia

Chiediamo regole più severe

MORMANT-SUR-VERNISSON, 09 GIU – “Oggi in Italia si votano dei referendum che non passeranno: la cittadinanza non è un regalo, chiediamo regole più chiare e severe per essere cittadini italiani, non basta qualche anno in più di residenza”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo sul palco della “Festa della Vittoria” dei Patrioti Ue.

