Salvini sui minori non accompagnati, il governo aiuti i comuni

Emergenza per mancati rimborsi per i ragazzi stranieri

UDINE, 05 SET – “I sindaci di Trieste e Gorizia mi porteranno il dossier dei costi dei minori stranieri non accompagnati e che alle casse dei loro Comuni pesano troppo e col Ministro Piantedosi mi vedo in settimana perché il governo centrale aiuti i territori. Quindi diciamo che non mancano gli impegni per far crescere ancora di più una regione straordinaria e ben amministrata”. Lo ha detto il vicepresidente del consiglio e leader della Lega Matteo Salvini soffermandosi sul problema dei mancati rimborsi per spese sostenuti dai comuni per minori stranieri non accompagnati.

