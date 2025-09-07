Infrastrutture
Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto: «Nel 2032 per attraversarlo ci vorranno 15 minuti e 7 euro»
Il ministro dei Trasporti ospite al forum Teha a Cernobbio
“Chi oggi vuole andare a Messina in auto paga 42 euro, chi ci vuole andare nel 2032, questa deadline mi hanno dato gli ingegneri, ci metterà 15 minuti invece che tre ore pagando 7 euro invece che 42”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo al forum Teha a Cernobbio, è tornato a parlare della futura realizzazione del Ponte sullo Stretto. Fino a ieri il ministro aveva rilanciato sui social, il sostegno espresso dall’ex ministro dell’Interno Enzo Bianco che, in un’intervista al quotidiano La Sicilia, ha definito utile quell’opera.
«Questa settimana – ha annunciato Salvini – presenteremo il progetto alla Corte dei Conti e se darà il via libera tra settembre e ottobre si partirà per i cantieri di un'opera che consentirà di risparmiare 12 milioni di tonnellate di Co2, con buona pace di certi ambientalisti di casa nostra». «Non capisco – ha concluso – come la sinistra italiana possa fare una battaglia politica sui ponti, sulle strade, sulle gallerie e sulle dighe».