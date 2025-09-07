Salvini torna a parlare del Ponte sullo Stretto: «Nel 2032 per attraversarlo ci vorranno 15 minuti e 7 euro»

Infrastrutture

Il ministro dei Trasporti ospite al forum Teha a Cernobbio

“Chi oggi vuole andare a Messina in auto paga 42 euro, chi ci vuole andare nel 2032, questa deadline mi hanno dato gli ingegneri, ci metterà 15 minuti invece che tre ore pagando 7 euro invece che 42”. Così il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini intervenendo al forum Teha a Cernobbio, è tornato a parlare della futura realizzazione del Ponte sullo Stretto. Fino a ieri il ministro aveva rilanciato sui social, il sostegno espresso dall’ex ministro dell’Interno Enzo Bianco che, in un’intervista al quotidiano La Sicilia, ha definito utile quell’opera.