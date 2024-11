Salvini visita il carcere di Capanne a Perugia

agenzia

'Entro due anni il nuovo padiglione'

PERUGIA, 14 NOV – Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha visitato la casa circondariale di Capanne, alle porte di Perugia. La struttura di via Pievaiola sarà oggetto di un intervento di ampliamento con la realizzazione di un nuovo padiglione. “Questo per Perugia è un punto importante”, ha detto Salvini all’ANSA. A margine della visita, iniziata verso le 15,30 e terminata dopo una mezz’ora, il ministro ha inoltre sottolineato che “sicuramente 470 ospiti, di cui il 70 per cento stranieri, fanno lavorare in maniera molto complicata e a volte pericolosa, soprattutto le donne. Perché qua la maggior parte dei lavoratori della penitenziaria è donna, quindi qualcuno se ne approfitta”. “L’impegno – ha proseguito il ministro – è portare un po’ di uomini e un po’ di mezzi in più. Sicuramente con l’investimento di 15 milioni, con 80 nuovi posti, staranno meglio i detenuti e se stanno meglio i detenuti lavorano meglio anche i poliziotti”. Spiegando i dettagli dell’intervento, Salvini ha sottolineato che “ci sarà un campo sportivo, ci sarà un orto, quindi chi vorrà imparare un mestiere poi potrà avere un mestiere”. Il ministro Salvini ha annunciato che tornerà “a inizio 2025 perché dovrebbero partire i lavori”. Ribadendo che “per Perugia sarà un punto importante”, ha detto che il nuovo padiglione sarà realizzato entro “fine 2026, quindi entro due anni ci sarà questa struttura nuova”.

