Salvini, von der Leyen fa debito solo per le armi

'Non per la sanità. E' la via maestra per la pace? Ragioniamoci'

MILANO, 04 MAR – “Per Ursula von der Leyen gli stati europei possono fare debito solo per armarsi”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a un convegno sulla logistica in Assolombarda commentando il piano di riarmo annunciato dalla presidente della commissione. “Spero che sia sbagliato quello che ho letto”, aggiunge ricordando quello che “non abbiamo potuto fare in questi anni per investire in sanità, in educazione e sostegno alle imprese e alle famiglie”. “È la via maestra per sostenere e lasciare i nostri figli in un continente in pace?”, si chiede Salvini. “Ragioniamoci”, è la sua conclusione.

