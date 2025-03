Salvo D’Acquisto venerabile, l’omaggio dei Carabinieri a Napoli

agenzia

Cerimonia a Santa Chiara con sottosegretario Rauti e gen. Luongo

NAPOLI, 22 MAR – “Abbiamo considerato il messaggio provvidenziale di pace di Salvo: il dono della vita per amore, ricapitola una vissuta nell’amore”. Lo ha detto nel suo indirizzo di saluto l’Ordinario militare per l’Itala, mons. Santo Marcianò, all’inizio della celebrazione eucaristica nella basilica di Santa Chiara, a Napoli, in occasione della promulgazione del decreto di venerabilità del giovane vicebrigadiere dei Carabinieri, il napoletano Salvo D’Acquisto, che il 23 settembre 1943 offrì la sua vita per salvare 22 civili durante un rastrellamento nazista. A Santa Chiara sono custodite le spoglie del sottufficiale napoletano, nato in una famiglia molto cattolica del quartiere del Vomero. Prima della celebrazione della messa è stata scoperta una lapide posta nella prima cappella della basilica che ricorda la ‘venerabilità’ di Salvo D’Acquisto, promulgata nelle scorse settimane da papa Francesco. È un altro significativo passo verso la beatificazione e poi la canonizzazione. La celebrazione è stata presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. Presenti il sottosegretario alla Difesa, Isabella Rauti e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d’Armata, Salvatore Luogo, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ed il fratello di Salvo, Alessandro oltre a numerosi rappresentanti delle forze dell’ordine. In chiesa anche una delegazione di studenti di due scuole campane, intitolate al neo venerabile e della scuola del Vomero frequentata dal giovane militare. E poi tantissimi carabinieri giunti da diverse regioni italiane. “Oggi tra queste mura colme di storie e di silenzi – ha detto il comandante generale dell’Arma, il generale Luongo – è viva la presenza del nostro eroe Salvo D’Acquisto. Un eroe che è divenuto patrimonio morale di tutta l’Arma parlando un linguaggio più universale, quello dell’amore e del sacrificio. La grandezza del suo gesto compiuto con umiltà e con coraggio illumina il percorso di ogni carabiniere”. Al termine della cerimonia religiosa è stata deposta una corona di alloro al monumento nella piazza che porta il suo nome, a pochi passi dal Comando provinciale dei Carabinieri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA