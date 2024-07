Sandokan torna al 41 bis, procura ‘stop alla collaborazione’

agenzia

Dichiarazioni rese finora da Schiavone ritenute non utili

NAPOLI, 03 LUG – La Procura di Napoli ha deciso di interrompere il percorso di collaborazione avviato pochi mesi fa dall’ex capoclan dei Casalesi Francesco ‘Sandokan’ Schiavone. Gli inquirenti hanno deciso di revocare il programma di protezione cui era stato sottoposto, ritenendo che le dichiarazioni finora rilasciate da Schiavone non fossero utili. I pm anticamorra coordinati dal Procuratore Nicola Gratteri hanno poi chiesto il via libera dal Ministero della Giustizia, che ha disposto per Sandokan il ritorno alla detenzione in regime di 41 bis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA