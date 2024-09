Sangiuliano-Boccia: l’anatomia dello scandalo di fine estate tra social, tradimenti e confessioni tv

Il caso

L'affaire tra il ministro della Cultura e la giovane e bella dottoressa che sarebbe stata nominata (per poi dover fare un passo indietro) consigliere di Sangiuliano per i Grandi Eventi

Anatomia di uno scandalo di fine estate: l’affaire Maria Rosaria Boccia si è abbattuto come una tempesta sul ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, coinvolgendo il governo e creando imbarazzo alla premier Meloni.

È il 26 agosto quando l’imprenditrice pubblica su Instagram: “Grazie al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano per la nomina a Consigliere del ministro per i Grandi Eventi». La smentita ufficiosa dal Collegio Romano non tarda ad arrivare. Di tutta risposta Boccia comincia a pubblicare le foto per dimostrare come lei fosse più che organica al ministero. Alle foto che viaggiano sui social si accompagnano poco dopo quelle pubblicate dal sito Dagospia. Boccia non arretra. «La mia nomina era stata fatta, mi è stato chiesto di strapparla», dichiara la donna. Intanto la bomba è scoppiata. I partiti di opposizione chiedono chiarimenti: il Pd solleva dubbi sulla possibile “gestione opaca degli incarichi fiduciari del ministro». Dall’opposizione viene anche evidenziato come la presenza della 41enne accanto al ministro appare costante anche in occasione di eventi ufficiali, «facendo sorgere interrogativi circa il suo ruolo e le sue responsabilità».

Il 2 settembre, dopo aver chiesto chiarimenti al ministro, Meloni va in tv, ospite di Paolo Del Debbio su Rete 4: Sangiuliano, spiega, «mi garantisce che non ha avuto accesso ad alcun documento riservato, particolarmente sul G7 e che non un euro dei soldi pubblici degli italiani è stato speso per questa persona» aggiunge la premier. Nel giro di un’ora Boccia replica alla presidente del Consiglio sui social: «Questa persona ha un nome, un cognome e un titolo».