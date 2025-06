Sanità: Fedriga, non prendere in giro cittadini su criticità

agenzia

Situazione più o meno uguale nelle regioni. Ci sono eccellenze

TRIESTE, 10 GIU – “Vedo che le criticità nel settore della sanità, chi più chi meno, sono le stesse in tutta Italia e devo dire, anche in altri paesi europei. Per questo continuo a dire che dobbiamo raccontare con serietà anche le criticità nella sanità oltre che le eccellenze, che sono molte, anche in Fvg, per non prendere in giro i cittadini”. Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro pubblico. In Fvg “abbiamo investito molte risorse, continueremo a farlo sicuramente ma la sfida è enorme lo dico anche come presidente della Conferenza delle Regioni, perché seguo tutte le regioni italiane. Chi continua a fare una polemica fine a se stessa – ha proseguito Fedriga – chi continua a non voler dare risposte ma soltanto provocare, non fa l’interesse dei cittadini, e spera di continuare a utilizzare lo scalpo della salute dei cittadini per un interesse partitico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA