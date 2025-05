Sanità: Occhiuto, altri 48 medici cubani in arrivo in Calabria

agenzia

'Da stanotte già nella regione, io non mi arrendo'

CATANZARO, 09 MAG – “Altri 48 medici cubani, 48 in un solo colpo, arriveranno stanotte in Calabria”. Lo annuncia il presidente della Regione Calabria e commissario della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, in un video su Instagram. “Rivolgo loro – aggiunge Occhiuto – un caloroso benvenuto. Grazie del contributo che daranno agli ospedali. Lavoreranno insieme agli altri 325 medici cubani che già da tempo stanno nelle corsie dei nostri ospedali. Questi 48 nuovi medici sono specializzati in anestesia e rianimazione, chirurgia generale, gastroenterologia, medicina fisica e riabilitazione, ginecologia, cardiologia, pediatria, emergenza urgenza, neurologia, ortopedia e traumatologia, urologia e medicina interna. Io non mi arrendo, buon lavoro ai medici”.

