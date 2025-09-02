Sanremo, due anziani coniugi trovati morti in cortile palazzina

agenzia

Potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio, indaga la polizia

SANREMO, 02 SET – I corpi di due anziani coniugi sono stati trovati nel cortile della palazzina dove abitavano al terzo piano in via via Borgo Tinasso, a Sanremo. Non è ancora possibile comprendere se si tratti di un omicidio-suicidio, di un doppio suicidio o di una disgrazia. Sul posto sono intervenuti la guardia di finanza con il medico legale e la polizia alla quale sono state affidate le indagini. In atto la perquisizione dell’appartamento. Sui corpi verrà disposta l’autopsia.

