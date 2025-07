Sanremo, primi riconoscimenti maternità a due coppie donne

agenzia

Vicesindaco, giornata storica. Berrino (FdI), aumenta confusione

SANREMO, 15 LUG – Il Comune di Sanremo, con due atti firmati stamani all’Anagrafe, ha registrato i primi riconoscimenti di figli nati da coppie di donne, concepiti con tecniche di procreazione assistita all’estero. Davanti a un pubblico ufficiale, infatti, si sono presentate le due coppie che hanno ottenuto questa legittimazione in base alla sentenza 68 del 22 maggio 2025 della Corte Costituzionale. “Quella di oggi è una giornata che possiamo definire storica per il Comune di Sanremo – ha detto il vicesindaco della città dei Fiori Fulvio Fellegara – Il riconoscimento di figli nati da coppie di donne, recependo la sentenza della Corte Costituzionale, rappresenta un passo in avanti a livello sociale”. L’attestazione di maternità permette di sorpassare lo strumento dell’adozione speciale, utilizzato in precedenza, garantendo ai minori i pieni diritti previsti per i figli legittimi. “Una risposta concreta a tante coppie – conclude – che, nell’interesse esclusivo dei propri figli, possano avere questo desiderio. Altre coppie che avessero la medesima esigenza possono rivolgersi ai nostri uffici”. “Un altro episodio di riconoscimento dei figli di due madri, stavolta da parte del comune di Sanremo. Un altro episodio che si aggiunge a quelli che non hanno fatto altro che aumentare la confusione su un tema estremamente complesso, che incentiva il business della procreazione artificiale. Continuiamo a pensare che l’apertura della Corte Costituzionale alla registrazione di due mamme alla nascita tramite pma effettuata all’estero, sia stata tutt’altro che positiva, perchè annulla il valore del padre e priva i bambini del diritto di conoscere le proprie origini, di nascere e crescere con il proprio padre e la propria madre. Su questo tema l’unico focus dovrebbe essere l’interesse e i diritti dei bambini, non l’egoismo degli adulti di voler essere genitori a tutti i costi, anche contro la legge naturale” ha commentanto il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA