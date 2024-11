Santalucia (Anm), ‘Salvini ci rappresenta come antitaliani’

agenzia

'Noi non siamo chiamati a completare il lavoro del Governo'

ROMA, 01 NOV – “E’ un modo per rappresentare la magistratura in modo fazioso ed antitaliano: da un lato il governo che fa il bene del Paese dall’altro i magistrati che sono i nemici. Noi non siamo chiamati a completare il lavoro del Governo: o si accetta questo o non ci si intenderà mai. Il magistrato non è lì per cooperare con il governo, certo non per andare contro il governo ma per fare rispettare i diritti delle persone”. Lo ha detto nel corso della trasmissione Tagadà su La7, il presidente dell’Anm, Giuseppe Santalucia commentando alcune dichiarazioni del ministro Matteo Salvini dopo la decisione del tribunale di Bologna di rinviare alla Corte europea il decreto sui Paesi sicuri.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA