Santalucia ‘i magistrati non sono contro il governo’

agenzia

Presidente Anm 'sui migranti applichiamo la direttiva Ue'

ROMA, 21 OTT – “Noi non siamo contro il governo, sarebbe assurdo pensare che l’ordine giudiziario, un’istituzione del Paese, sia contro un’istituzione del Paese quale è il potere politico. Non è lo scontro istituzionale quello a cui tendiamo, tendiamo a difendere l’autonomia e l’indipendenza dell’ordine giudiziario”. Così il presidente dell’Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia. “Sappiamo – ha poi aggiunto Santalucia parlando ad Agorà su Rai3 della normativa sugli Stati sicuri – che un regolamento dell’Unione europea renderà questa materia più flessibile, ma entrerà in vigore nel 2026. Oggi dobbiamo applicare la direttiva che c’è. Per come lo vedo io, non è uno scontro con la magistratura italiana, ma con le istituzioni europee”.

