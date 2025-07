Santanchè firma protocollo di cooperazione con la Grecia

agenzia

"Rafforziamo i rapporti per offerta turistica diversificata"

ROMA, 17 LUG – Alla vigilia del Forum ‘Bridging Destinations’ Italia-Balcani, che prenderà il via domani a Roma, la ministra del Turismo Daniela Santanchè e la sua omologa della Repubblica Ellenica Olga Kefalogianni hanno firmato il Protocollo sull’attuazione dell’Accordo di cooperazione turistica tra Italia e Grecia. Il documento, che aggiorna l’accordo intergovernativo del 1986, mira a sostenere lo sviluppo del turismo mediante la collaborazione in diverse aree: dalla cooperazione istituzionale allo scambio di informazioni e buone pratiche riguardanti statistiche, politiche, normative, investimenti e promozione del turismo, passando per innovazione, digitalizzazione, istruzione e formazione professionale. Il Protocollo – spiega una nota del Mitur – è stato siglato al termine di un proficuo incontro tra i due ministri nel corso del quale sono stati approfonditi i temi della cooperazione e dello scambio di esperienze anche nel quadro dell’Unione Europea e le tematiche che saranno al centro del primo forum sul turismo tra Italia e Paesi dell’area Adriatico-Ionica e balcanica. “Esprimo la mia grande soddisfazione per gli ottimi rapporti e la sintonia di vedute tra me e il ministro Kefalogianni, ulteriormente rafforzate e formalizzate nella stipula del Protocollo – commenta Santanchè -. Questo documento sarà uno strumento strategico per potenziare e integrare le iniziative già avviate nell’ottica di un’offerta turistica sempre più ricca e diversificata da presentare sui mercati internazionali”.

