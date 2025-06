Santanchè, in Cdm misura importante per turismo

agenzia

housing sociale a prezzi calmierati per i lavoratori del settore

ROMA, 20 GIU – ”Oggi è approdata in Consiglio dei Ministri una misura molto importante, quella dell’housing sociale a prezzi calmierati per i lavoratori del turismo, un provvedimento importante che aiuta principalmente i lavoratori ma anche gli imprenditori”. Lo dice la Ministra del Turismo Daniela Santanchè al temine del Consiglio dei ministri. ”Abbiamo messo a disposizione 120 milioni di euro, in parte corrente e in parte capitale. Continuiamo nella strada di agevolare e migliorare le condizioni dei lavoratori del settore turistico, perché crediamo che questo comparto offra molte opportunità lavorative”, ha aggiunto Santanchè. ”Andiamo avanti in quella strada che abbiamo intrapreso già nel primo anno di Governo con la decontribuzione del lavoro notturno ed estivo e la detassazione delle mance, perché vi ricordo – conclude la ministra – che prima le mance avevano la stessa tassazione del lavoro dipendente e oggi invece sono al 5%. Si va avanti!”

