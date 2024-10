Santanchè in Egitto inaugura una scuola italiana di ospitalità

agenzia

A Hurghada giovedì 24 ottobre

ROMA, 18 OTT – Il ministro del Turismo Daniela Santanchè sarà a Hurghada, in Egitto, giovedì 24 ottobre, per presenziare all’inaugurazione della Scuola Italiana di Ospitalità “Campus Enrico Mattei”. Il progetto del Ministero del Turismo, realizzato da Scuola Italiana di Ospitalità, Federturismo Confindustria, PickAlbatros Holding e il Ministero del Turismo egiziano, si pone nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa promosso dal governo italiano per rafforzare i rapporti tra l’Italia e i Paesi africani.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA