Santanché, ‘presto i 6 milioni per l’alluvione in Valle d’Aosta’

agenzia

Ministra: "ristori entro 60 giorni, quattro milioni già erogati"

LA THUILE, 11 APR – “Quando c’era stato questo disastro che ha colpito la Valle d’Aosta, e anche un po’ il Piemonte, noi avevamo messo a disposizione 15 milioni di risorse per i ristori e a oggi dei 10.886.000 euro sullo stanziamento per la liquidazione abbiamo già pagato le strutture e le aziende” erogando “circa 4 milioni e stiamo facendo speriamo, anzi ne sono sicura, che nei prossimi 60 giorni di aver fatto tutto. Perché un conto è venire sui territori quando capitano le disgrazie, fare delle promesse e poi non dare seguito. Io credo che questo ha dimostrato di essere un governo serio, per cui stiamo facendo, e sono molto contenta, perché ovviamente questi sono ristori per la perdita di fatturato che avevano avuto”. Così la ministra del Turismo, Daniela Santanché, in riferimento ai ristori alle imprese turistiche, ricettive e di ristorazione danneggiate dall’alluvione del 29 e 30 giugno 2024 in Valle d’Aosta – Cogne e Breuil-Cervinia in particolare – e Piemonte. L’occasione è stata l’evento ‘Spazio montagna’ organizzato a La Thuile (Aosta) dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia.

