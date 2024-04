Santanché, “sfiducia? sono zero preoccupata”

agenzia

"Male non fare, paura non avere"

GENOVA, 02 APR – “Domani sarà un giorno importante. L’opposizione fa la sua parte rendendo più forte la maggioranza. Sono zero preoccupata: male non fare, paura non avere”. Lo ha detto la ministra Daniela Santanché durante un evento alla Spezia parlando del passaggio parlamentare che riguarda la mozione dì sfiducia nei suoi confronti e che mercoledì approda alla Camera. “Non ho sentito Meloni in queste ore ma la sento spesso e la vedo a ogni Consiglio dei ministri”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA