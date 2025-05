Sapienza, orrore per escalation in Palestina, impegno pace

agenzia

Nesun distinguo, cessare il fuoco e liberare ostaggi

ROMA, 13 MAG – L’Università Sapienza “esprime sdegno per l’escalation militare e la crisi umanitaria a Gaza”, “si unisce ai sentimenti di dolore e orrore suscitati dall’escalation militare e dalla crisi umanitaria in corso in Palestina” e ribadisce “il suo fermo impegno a favore della pace”. E’ quanto si legge in i una mozione approvata dal Senato accademico dell’Ateneo “senza distinguo”. L’università conferma appoggio “alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per l’ingresso di aiuti umanitari a Gaza” e per l’intensificazione dei negoziati per la liberazione degli ostaggi”.

