Sarà ad Assisi l’edizione 2026 del World Tourism Event

agenzia

L'annuncio della presidente umbra Stefania Proietti

PERUGIA, 26 SET – L’edizione 2026 del World Tourism Event sarà ad Assisi il 24 e 25 settembre del prossimo anno, in occasione delle celebrazioni per gli 800 anni della morte di San Francesco. Lo ha annunciato a Roma la presidente della Regione Stefania Proietti in collegamento, insieme all’assessore al turismo della Regione, Simona Meloni, presente Marco Citerbo, organizzatore del Wte. Per la governatrice “il Wte in questi 15 anni ha svolto in pieno un ruolo fondamentale per valorizzare i siti del patrimonio Unesco e quindi attrarre turisti da tutto il mondo”. “Il fatto che il Wte tornerà l’anno prossimo ad Assisi, nella città dove è nato in occasione dell’ottavo centenario francescano – ha aggiunto -, riempie tutti di orgoglio. Come presidente della Regione non posso che esprimere grande soddisfazione perché sarà l’occasione per mettere al centro l’Umbria con la sua straordinaria bellezza fatta di storia, arte, cultura, paesaggi e, considerato il ritorno a casa di un appuntamento così prestigioso come il Wte, anche di valori francescani universali come la pace e la fraternità. Inoltre la Regione continuerà a sostenere la mission del Wte che ormai custodisce e diffonde il marchio Unesco nell’esaltazione e sviluppo di un turismo sostenibile e consapevole”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA