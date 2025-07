Sarcoma di 15 chili rimosso al Cro di Aviano

agenzia

Meno di 20 casi al mondo, non lasciava speranze guarigione

AVIANO, 29 LUG – Al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Pordenone) a una paziente di mezza età alla quale è stato asportato un liposarcoma addominale di più di 40 centimetri e di oltre 15 chili di peso. La massa originava dal grande omento, piega del peritoneo che scende come un grembiule dallo stomaco e copre gran parte degli organi addominali, senza speranze di guarigione. L’intervento è stato eseguito dall’equipe della Chirurgia oncologica generale – guidata da Claudio Belluco – e dal team dell’Anestesia e rianimazione, con il dir. Fabrizio Brescia. In letteratura sono descritti non più di 20 casi al mondo, nessuno di queste dimensioni.

