Sasso contro il pullmino, giovane atleta ferito nel Cuneese

agenzia

Diversi lanci contro le vetture a Boves, indagano i carabinieri

BOVES, 03 AGO – Il lancio di un sasso contro il pullmino di una squadra sportiva, di ritorno da un allenamento, ha provocato il ferimento di un giovane atleta a Boves (Cuneo). Il fatto è accaduto nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 18. A darne notizia è l’Equipe Limone di Limone Piemonte (Cuneo), con un post pubblicato sulla pagina Facebook della scuola sci. I ragazzi tornavano dallo Stelvio a bordo di due pullmini. Nel rettilineo lungo la strada provinciale 21, appena prima dell’abitato di Boves, uno dei due veicoli è stato raggiunto dal sasso che ha perforato il parabrezza. Il ragazzo ferito, fa sapere il club sportivo, ha subito solo lesioni lievi, ma si precisa che “per pochi centimetri il sasso, molto grosso, non ha colpito l’allenatore alla guida”. Il gesto, aggiunge l’Equipe Limone, “poteva trasformarsi in una vera tragedia”. Non si tratterebbe di un caso isolato, secondo quanto affermano le vittime del lancio: “Lo stesso gesto è stato ripetuto a danno di altri veicoli, per esattezza a due automobili e un camper”. Si menzionano anche ulteriori ferimenti, particolare che tuttavia non è confermato dai carabinieri che stanno indagando sull’accaduto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA