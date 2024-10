Save The Children, piatti giganti vuoti in piazza del Popolo

agenzia

Per ricordare che ogni 2 secondi nasce bimbo destinato alla fame

ROMA, 16 OTT – Per la Giornata mondiale dell’alimentazione Save the Children stamani ha organizzato una mobilitazione con piatti giganti vuoti in piazza del Popolo a Roma per ricordare che ogni 2 secondi al mondo nasce un bambino destinato a soffrire la fame e ad avere il piatto desolatamente vuoto. Vuoto come i piatti giganti, esposti in circolo per ricreare una tavola riempiti solo da frasi come “La fame mangia i bambini” o “La fame divora i sogni”. Alla mobilitazione hanno partecipato centinaia di persone, tra staff, volontari, ragazzi e ragazze del Movimento Giovani per Save the Children e i testimonial Cesare Bocci, Ambasciatore dell’Organizzazione, Ema Stokholma e Luana Ravegnini. Presenti anche gli chef di masterchef Eleonora Riso e Francesco Aquila. Save the Children lavora ogni giorno per rispondere alle gravissime crisi alimentari nei contesti più difficili del mondo e lancia la campagna “La fame mangia i bambini”, per portare assistenza a bambine e bambini e alle loro famiglie nelle aree dove c’è più bisogno di aiuto: https://www.savethechildren.it/cosa-facciamo/campagne/emergenza- fame Fino al 31 dicembre è possibile sostenere la campagna, per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a tanti bambini malnutriti, donando 2 euro con un Sms al 45533 dal proprio cellulare personale Wind Tre, Tim, Vodafone, Iliad, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali; 5 o 10 euro chiamando da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb, Tiscali, TWT Group Unidata, Convergenze e Poste Mobile. Per donare con carta di credito basta chiamare l’800 08 18 18. Testimonial della campagna di Save the Children quest’anno saranno Cesare Bocci,Michela Andreozzi, Giada Desideri, Tosca D’Aquino, Caterina Guzzanti, Neva Leoni, Luana Ravegnini, Ema Stokholma, “diretti” e “fotografati” da Fabio Lovino. Oltre alla campagna informativa nel weekend del 19-20 ottobre, grazie al supporto della Lega serie A, tutte le squadre della Serie A TIM scenderanno in campo per supportare Save the Children invitando tutti i tifosi a contribuire con una semplice donazione.

