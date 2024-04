Save The Children,a Caivano nuovo Polo Millegiorni per infanzia

agenzia

Firmata la Convenzione con commissario di Governo e Comune

ROMA, 27 MAR – Promuovere l’accesso ad opportunità educative e di cura per i bambini nella primissima infanzia e per le loro famiglie, integrare l’offerta formativa del territorio rafforzando la partecipazione dei bambini da 0 a 6 anni a esperienze educative di qualità, ridurre i fattori di vulnerabilità dei nuclei familiari più fragili e rafforzare le competenze genitoriali. Sono i principali obiettivi del Polo Millegiorni, uno spazio educativo che nascerà nella zona del Parco Verde di Caivano nell’istituto scolastico Collodi e sarà attivato e coordinato da Save the Children, anche mediante il coinvolgimento di attori sociali, sanitari ed educativi del territorio. Il progetto è al centro della Convenzione siglata oggi tra Save the Children, il Commissario straordinario per il risanamento e la riqualificazione funzionali al territorio del Comune di Caivano, Fabio Ciciliano, e lo stesso Comune di Caivano. Il commissario di Governo, Fabio Ciciliano ha sottolineato “Save the Children metterà a disposizione di le proprie competenze e il proprio know-how, rappresentando una risorsa preziosa per l’intero territorio. I lavori, affidati a Sport e Salute, avranno inizio immediatamente dopo Pasqua e procederanno spediti per garantire la disponibilità della struttura e dei servizi prima dell’estate”. Le attività saranno gratuite e implementate durante tutto l’anno. Verranno offerti un servizio educativo mattutino per i bambini da 0 a 3 anni e laboratori educativi settimanali per genitori e bambini da 0 a 6 anni (accompagnamento alla lettura e intelligenza numerica, psicomotricità, attività sportive). Saranno attivati sportelli aperti alle famiglie dove si svolgeranno azioni di sostegno alla genitorialità e incontri con gli attori del territorio. Il progetto prevede inoltre la creazione di uno Spazio Mamme. Nei primi due anni di attività si prevede che il Polo coinvolga 120 bambini tra zero e sei anni (tra i quali 18/20 bambini e bambine tra gli zero e i tre anni accolti nel servizio educativo mattutino) e 130 genitori, mentre almeno 40 mamme saranno coinvolte nelle attività dello Spazio a loro dedicato.

