Sbanda con l’auto e cappotta in un canale, morta una 46enne

agenzia

L'incidente a Carpi, nel Modenese

CARPI, 07 GIU – Incidente mortale nel tardo pomeriggio a Carpi, in località S. Martino Secchia strada provinciale 468 Motta, nel Modenese. Per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia locale di Carpi una donna di 46 anni – mentre percorreva la strada – ha improvvisamente sbandato mentre era alla guida della sua autovettura andando poi a capottarsi in un canale. Sul posto sono accorsi subito i Vigili del Fuoco di Carpi e gli operatori del 118 con ambulanza, automedica ed eliambulanza. All’arrivo dei soccorsi, purtroppo per la donna non c’era più nulla da fare. La 46enne è deceduta sul colpo. Ora sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire la dinamica del tragico schianto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA