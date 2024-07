Sbarcano su isola protetta a Maddalena con tavoli e ombrelloni

agenzia

Dallo yacht per esclusivo picnic, segnalati alla Capitaneria

LA MADDALENA, 15 LUG – L’estate dei ‘cafoni del mare’ è iniziata e come negli anni scorsi l’Arcipelago de La Maddalena, con le sue isole in piena zona di riserva integrale del Parco nazionale, viene preso di mira da vacanzieri che, incuranti delle norme e dei divieti, approdano su arenili off limits. Nell’isola di Soffi, a poche miglia dalla Costa Smeralda, una quindicina di persone hanno invaso un angolo di quest’isola incontaminata con tavoli, ombrelloni, lettini, giochi, casse frigo e giochi per i più piccoli. Per trasportare tutto l’occorrente necessario per quella che sembrava a tutti gli effetti una festa privata, hanno usato un tender che ha fatto più volte la spola tra lo yacht di 30 metri ormeggiato in rada e la riva della spiaggia. Ferma sulla sabbia c’era anche una waterbike. Ad immortalare le gesta di questa comitiva di turisti, secondo quanto si è appreso di origine araba, è stato Giampaolo Barceloneta, giornalista del programma tv “Agenti 0010”, che ha poi diffuso le immagini e segnalato il fatto alla Capitaneria di Porto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA