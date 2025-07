Sbarcati 92 migranti in porto Bari, 38 sono minori

agenzia

Le operazioni alla banchina 31

BARI, 08 LUG – Sono 92 i migranti arrivati oggi pomeriggio nel porto di Bari a bordo della nave della ong Solidaire e salvati nei giorni scorsi nelle acque del mar Mediterraneo. La nave ha attraccato alla banchina 31 del porto del capoluogo pugliese intorno alle 16. Tra i migranti ci sono una ragazza incinta e 38 minori di cui 32 non accompagnati. Per uno di loro è stato disposto il ricovero in ospedale perché con tubercolosi. A fornire assistenza sanitaria ai minori è stata l’equipe del Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari

