Sbarcati a Leuca 88 migranti, fermati due presunti scafisti

agenzia

Erano su un motoveliero partito dalla Turchia due giorni fa

LEUCA, 21 SET – Ottantotto migranti – tra cui 14 donne e 17 minori – sono sbarcati a Leuca dopo un viaggio di due giorni compiuto a bordo di un motoveliero partito due giorni fa da Tyana, in Turchia. I migranti sono giunti in porto a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera perché la loro imbarcazione non era più in grado di navigare. Due presunti scafisti di nazionalità iraniana sono stati fermati. Nel primo pomeriggio militari del Reparto operativo Aeronavale di Bari della Guardia di Finanza sono intervenuti a 24 miglia da Leuca per soccorrere l’imbarcazione. Alla partenza dalla Turchia il motoveliero é stato monitorato da un velivolo del Gruppo di esplorazione aeromarittima della Guardia di Finanza di Pratica di Mare che ha indirizzato sul posto due unità navali delle sezioni di Otranto e di Gallipoli. Durante il soccorso hanno operato anche imbarcazioni della Guardia Costiera.

