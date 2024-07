Sbarco di migranti a Roccella Ionica, arrivati in 76

agenzia

Nel gruppo 8 donne e 9 minori, 3 dei quali non accompagnati

ROCCELLA IONICA, 15 LUG – Nuovo sbarco migranti, l’undicesimo negli ultimi due mesi, nel Porto di Roccella Ionica. Prima dell’alba, al termine di un’operazione di soccorso in mare compiuta dai militari della Guardia costiera iniziata ieri sera intorno alle 19, sono giunti a destinazione 76 migranti, in prevalenza di nazionalità irachena e iraniana. Tra i profughi pure 8 donne e 9 minori tre dei quali non accompagnati. Al momento dell’individuazione in mare e del soccorso, i migranti si trovavano a bordo di una barca a vela localizzata al largo della costa ionica della Calabria a circa 80 miglia di distanza dalla riva. La barca, secondo quanto emerso dalle prime verifiche fatte dalle forze dell’ordine dopo lo sbarco, sarebbe partita dalle coste della Turchia nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Dopo lo sbarco, i profughi sono stati sottoposti a visita medica e successivamente, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di prima assistenza gestita dai volontari della Croce Rossa e della Protezione Civile.

