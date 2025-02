Sbatte sulla roccia, muore sciatore sullo Zoncolan

agenzia

La vittima è un cittadino della Repubblica Ceca

RAVASCLETTO, 25 FEB – Uno sciatore di circa 60 anni, della Repubblica Ceca, è morto in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente accaduto sul monte Zoncolan, a Ravascletto (Udine). Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe andato a sbattere violentemente contro una roccia: forse per la scarsa visibilità, a causa delle nubi basse, pare che avesse seguito tracce di sci che portavano fuori pista, senza accorgersi che la zona innevata stava finendo. E’, quindi, finito sulla strada sottostante, battendo pesantemente il capo sulla sponda laterale della carreggiata: sul luogo dell’ incidente non è stato rinvenuto il caschetto protettivo. Sul posto, dopo la chiamata al 112, la centrale operativa regionale della Sores Fvg ha inviato un’ambulanza e un’auto medica: i sanitari sono stati accompagnati nella zona della caduta con il gatto delle nevi. L’equipe medica ha rianimato sul posto lo sciatore, che era in arresto cardiaco, riuscendo anche, in un primo momento, a far ripartire il battito. Lo sportivo straniero è stato trasferito, in condizioni disperate, all’ospedale di Tolmezzo, dov’è morto poco dopo l’arrivo in Pronto soccorso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA