Sbloccata A10 tra Genova Pegli e Prà dopo incidente

Segnalati 7 km di coda tra bivio A10/A7 Milano-Genova e Pra'

GENOVA, 27 GIU – È stata sbloccata l’autostrada A10 Genova-Savona temporaneamente interdetta al traffico tra i caselli di Genova Pegli e Genova Prà in direzione Savona a causa di un incidente che ha coinvolto cinque veicoli, di cui due autocarri e tre auto. Lo comunica Autostrade per l’Italia. La situazione del traffico è in via di miglioramento ma al momento sono segnalati 7 chilometri di coda tra il bivio dell’A10 con l’A7 Milano-Genova e Genova Prà.

