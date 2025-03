Scalatori in difficoltà sul Monte Brento, difficile il recupero

agenzia

Uno è precipitato per 10 metri ed è ferito

TRENTO, 31 MAR – Sono tuttora in corso le complesse operazioni di recupero di due scalatori di nazionalità austriaca sulla via Universo Giallo al Monte Brento in valle del Sarca. Il primo di cordata, mentre arrampicava lungo il decimo tiro della via, è precipitato per una decina di metri andando a sbattere contro la parete, riportando diversi traumi, lamentando in particolare dei dolori alle gambe. La chiamata al 112 è arrivata alle 9:40. La Centrale unica di emergenza – riferisce il Soccorso alpino del Trentino – ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre alcuni operatori delle Stazioni Riva del Garda e di Trento Monte Bondone del Soccorso alpino si sono messi a disposizione alla base della parete. L’elicottero ha sorvolato la zona constatando purtroppo che non era possibile raggiungere la cordata, individuando i due scalatori. Nel frattempo la Centrale unica ha contattato altri tecnici di elicottero che sono stati trasportati in zona. Anche a causa del vento, oltre che della distanza tra gli scalatori e la sommità della parete, non è possibile raggiungere gli scalatori dall’alto, pertanto si è deciso di salire dal basso. I soccorritori sono in contatto con gli infortunati, che nel mentre sono riusciti a calarsi per due tiri di corda, raggiungendo così una zona della parete più appoggiata meno verticale. La cordata dei soccorritori, composta da tre tecnici e da un sanitario della stazione Trento Monte Bondone del Soccorso alpino si trova a poco tiri dagli arrampicatori in difficoltà. In piazzola a disposizione rimane altro personale delle stazioni di Riva del Garda e Trento Monte Bondone Una volta raggiunti gli escursionisti verranno calati lungo la parete fino ad una zona raggiungibile dall’elicottero. Per completare questa operazione saranno necessarie ancora alcune ore.

