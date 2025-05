Scambia operai per ladri e spara, 80enne arrestato

agenzia

Arrestato dalla Polizia nell'Avellinese

AVELLINO, 17 MAG – Scambia per ladri due operai dell’Enel e esplode contro di loro un colpo di fucile. Un ottantenne di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è stato arrestato dagli agenti del locale commissariato della Polizia di Stato per detenzione di arma clandestina e denunciato, insieme al figlio, per esplosioni pericolose e porto abusivo di armi. I fatti risalgono alla notte del 13 maggio scorso quando i due operai erano intervenuti per riparare un guasto alla linea elettrica. L’anziano e suo figlio, a bordo di un’auto, si avvicinarono e dal finestrino partì la fucilata. Le indagini hanno accertato la detenzione, in casa dell’indagato, di alcuni fucili regolarmente denunciati, ma anche di un tre piede in legno sul quale era stata montata una canna di fucile, senza numero di matricola e con una cartuccia a palle inesplosa all’interno.

