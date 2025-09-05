Scappa all’alt con la droga, denunciato nel Pisano

agenzia

Fugge all'alba su auto a noleggio, si fa prendere per un malore

PISA, 05 SET – Un altro caso di persona che scappa all’alt dei carabinieri, stavolta è successo nel Pisano. E’ un 29enne extracomunitario denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Non l’hanno preso subito, ma quando lui stesso ha telefonato al 118 dicendo di stare male. L’inseguimento è scattato all’alba del 30 agosto quando un equipaggio del Nucleo Radiomobile ha tentato di fermare un’auto vicino a Casciana Terme. Il conducente ha ignorato l’alt ed è scappato ad alta velocità, fuga terminata lungo la Sgc FI-PI-LI in direzione Firenze, dove ha abbandonato il veicolo e si è dileguato a piedi nei campi. Grazie all’illuminazione stradale i militari sono riusciti a riconoscere il fuggitivo, già noto per reati contro il patrimonio e per spaccio di droga. Nella perquisizione dell’auto, che era presa a noleggio, sono stati trovati e sequestrati 2.220 euro in contanti, due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 210 grammi, tre dosi di cocaina pronte per un totale di otto grammi, un bilancino di precisione e due telefoni cellulari. Il fuggitivo è stato rintracciato tre ore dopo in località Lavaiano, a seguito di una sua richiesta di soccorso al 118 per un presunto malore. I carabinieri lo hanno identificato grazie all’abbigliamento, identico a quello indossato durante la fuga. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha permesso di trovare un’ulteriore dose di hashish e materiale per il confezionamento delle dosi. L’auto è stata sequestrata.

