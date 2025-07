Scappa di casa a 13 anni, rintracciato dopo due giorni

agenzia

Giovane aostano individuato dai carabinieri dopo segnalazione

AOSTA, 30 GIU – Era andato via di casa dopo un diverbio in famiglia ed è stato rintracciato in buone condizioni due giorni dopo dai carabinieri. Il giovane, un tredicenne di Aosta, aveva fatto perdere le proprie tracce nel pomeriggio di venerdì scorso e i genitori ne avevano denunciato l’allontanamento. Le ricerche sono state difficili dato che l’adolescente non aveva con sé un cellulare. I carabinieri della Compagnia di Aosta lo hanno infine individuato ieri mattina all’area verde di Gressan, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato un ragazzo girovagare nella zona. I militari hanno poi appurato che il tredicenne aveva trascorso le due notti precedenti dormendo su materassi di fortuna.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA