Scarsciotti (Oricon), ristorazione collettiva è essenziale

agenzia

'Istituzioni se ne sono occupate troppo o poco,calibrare misura'

ROMA, 09 APR – “La ristorazione collettiva è una prestazione indispensabile per dare continuità a servizi pubblici essenziali e siamo qui anche per costruire uno scenario futuro di sicurezza, di continuità del servizio, ma nonostante sia un supporto essenziale, finora le istituzioni si sono occupate della ristorazione collettiva o troppo poco oppure hanno ecceduto nell’interesse. Io credo che occorra calibrare una giusta misura”. Lo ha detto il presidente dell’Osservatorio ristorazione collettiva e nutrizione (Oricon), Carlo Scarsciotti, all’evento “Ristorazione collettiva: un settore strategico tra pressione normativa e opportunità di crescita”, a Roma, nel corso del suo intervento introduttivo. “C’è stata poca attenzione – ha spiegato – perché le mense non creano problemi”. Durante la pandemia: “abbiamo continuato a essere invisibili, nelle nostre cucine a preparare i pasti per i servizi pubblici essenziali, noi resilienti e con una capacità di adattamento senza precedenti, senza rallentare, senza fermarci”. “Ma ciò che ha creato forse i maggiori problemi – ha poi evidenziato – è stata di converso la troppa attenzione, espressa in modo frammentato spesso eterogeneo: e mi riferisco alla disorganicità degli interventi regolatori, leggi, decreti ministeriali, linee di indirizzo ed altro, nei quali la ristorazione collettiva venga solo percepita come un mercato di sbocco, a portata di mano, orientabile, preferenziale, organizzato, costante, continuo”. Scarsciotti ha ricordato che “in una certa misura, va bene, perché siamo stati i primi più di vent’anni fa a introdurre i prodotti biologici nelle mense scolastiche, quando non c’era alcun obbligo normativo, ma l’eccesso delle regole ha portato alla attuale matassa inestricabile e disorganica di norme”. Per il presidente Oricon “non c’è stato un filo conduttore che desse coerenza, se c’è una norma, ad esempio, che prevede che il biologico debba rappresentare il 50% in un pasto a scuola, allora prima di pubblicare il decreto che lo impone in Gazzetta ufficiale occorre verificare che ciò sia possibile, che esista la materia prima, non solo oggi ma nell’arco degli anni di durata di un appalto, che può arrivare anche a cinque anni, e se non riesci a dimostrarlo allora quel decreto è nullo: le leggi devono essere applicabili”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA