Scatta il sistema di sicurezza, funicolare ferma a mezz’aria

agenzia

Momenti di apprensione, poi passeggeri riportati a valle

AVELLINO, 06 GIU – Momenti di apprensione per una ventina di ragazzi rimasti bloccati nella tarda mattinata all’interno della cabina della funicolare che in provincia di Avellino collega Mercogliano al santuario mariano di Montevergine. A causa dell’attivazione automatica del sistema di sicurezza, l’impianto gestito da Air Campania si è bloccato lasciando sospesi a mezz’aria i passeggeri. Lo stesso personale dell’azienda, in pochi minuti, ha provveduto a riportare a valle, incolumi e in piena sicurezza, i passeggeri. Una nota di Air Campania spiega che “nei giorni scorsi era stato disposto un innalzamento del livello di controllo e dei dispositivi di sicurezza, nell’ambito delle consuete attività di monitoraggio”. Come previsto dai protocolli, il servizio è stato immediatamente e temporaneamente sospeso per consentire le opportune verifiche tecniche.

