Scatta piano sicurezza per finale Coppa Italia, attesi in 60mila

Percorsi divisi e navette. Questore, non si tollererà illegalità

ROMA, 12 MAG – Scatta il piano sicurezza per la finale di Coppa Italia, in programma mercoledì 14 maggio allo stadio Olimpico di Roma, a cui sono attesi oltre 60mila spettatori. Un match in concomitanza con gli Internazionali di tennis al Foro Italico. Si è riunito stamattina il Tavolo tecnico presieduto dal questore Roberto Massucci per mettere a punto le misure di sicurezza. Dalle 7 del mattino sarà attivato il Centro per la gestione della sicurezza degli eventi in sala operativa della Questura. L’intera zona dello stadio sarà suddivisa in due aree, dedicate alle opposte tifoserie. Ai tifosi del Bologna spetterà tutta la zona Nord, mentre ai tifosi del Milan sarà riservata l’area sud all’esterno dell’impianto. Ci saranno aree di parcheggio dedicati e percorsi di afflusso verso lo stadio dai caselli autostradali per quanti raggiungeranno la Capitale con veicoli privati e bus. Nel dettaglio, il casello autostradale di Roma Nord accoglierà i tifosi del Bologna, per lo più provenienti dal nord Italia, mentre la barriera autostradale di Roma Sud ospiterà i tifosi del Milan, la cui distribuzione geografica abbraccia l’intero territorio nazionale. Sarà consentito l’accesso anticipato alle componenti delle tifoserie per esigenze legate alle coreografie. Sotto la lente anche gli scali ferroviari, le linee metro e il centro storico. Dalla tarda mattinata saranno attivate da Atac navette gratuite per eventuali supporter che da Termini e Tiburtina vogliono raggiungere lo stadio. “La gara, che rappresenta un ulteriore stress test per la macchina della sicurezza della Capitale sarà ancora una volta ispirata ad assicurare condizioni di agibilità degli spazi urbani e vivibilità dell’appuntamento sportivo, nella piena consapevolezza e determinazione – ha sottolineato il Questore di Roma a margine del Tavolo tecnico rivolgendosi a tutti i presenti – che nessun episodio di illegalità sarà tollerato”.

