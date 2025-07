Scende da auto dopo incidente, investito e ucciso in autostrada

agenzia

La scorsa notte nel Raccordo tra Sistiana e Sgonico a Trieste

TRIESTE, 22 LUG – Scende all’auto dopo un incidente, scavalca il guardrail e viene investito e ucciso da un’auto in transito nell’opposta corsia di marcia: è accaduto la notte scorsa, a Trieste, sul Raccordo autostradale 13, al chilometro 3+600, tra Sistiana e Sgonico, in direzione Venezia. La dinamica è al vaglio della Polizia Stradale di Trieste: la vittima è un uomo di 47 anni. E’ stato travolto e trascinato per circa 70 metri. Il primo incidente in cui era rimasto coinvolto non era particolarmente grave. Alla guida del veicolo investitore c’era una giovane donna: sotto choc, è stata portata in ospedale per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa regionale della Sores Fvg, e addetti di Anas Fvg.

