Scende dal bus e viene travolta, morta 15enne nel Mantovano

Investita da auto, tornava da scuola

MANTOVA, 12 NOV – Una studentessa di 15 anni è morta sul colpo travolta da un’auto mentre attraversava la strada dopo essere scesa dal pullman che la riportava a casa dopo la scuola. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 14 a San Benedetto Po, nel Mantovano. Il pullman era arrivato da Mantova alla fermata sulla ex statale Virgiliana, appena fuori paese, in corrispondenza della frazione Villa Garibaldi. La studentessa è scesa dal bus e ha cominciato ad attraversare la strada, sempre molto trafficata, proprio nel momento in cui arrivava un’auto che non è riuscita a evitarla. Sul posto è arrivata anche l’eliambulanza ma inutilmente.

