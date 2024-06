Scheda elettorale già compilata in un seggio nel Torinese

agenzia

Deciso lo stop temporaneo alle operazioni di voto nella sezione

TORINO, 09 GIU – Problema ai seggi alle elezioni amministrative di Torrazza Piemonte, nel Torinese, con sospensione temporanea delle operazioni di voto nella sezione numero 3. Il presidente di seggio ha ordinato un riconteggio delle schede, dopo che un cittadino ha ricevuto una scheda già compilata. L’elettore, sulla scheda blu per il rinnovo del Consiglio comunale e la scelta del nuovo sindaco, ha trovato una croce già apposta sul simbolo di una delle liste, con tanto di preferenza per un candidato consigliere. La commissione elettorale sta ora verificando l’accaduto per capire come procedere.

