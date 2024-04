Schiacciato da legname, muore operaio in Valtellina

agenzia

Vittima un uomo di 51 anni travolto da pannelli pesanti 300 kg

SONDRIO, 22 MAR – È morto schiacciato da pannelli in legno dal peso stimato in circa 300 chilogrammi. L’incidente sul lavoro è avvenuto stamattina in territorio di Valdidentro (Sondrio) e la vittima è Luca Manzoni, geometra di 51 anni di una ditta di Carate Brianza (Monza e Brianza) impegnata nella costruzione di un fabbricato in un cantiere all’interno di una fattoria di Valdidentro (Sondrio). È stato schiacciato da circa 3 quintali di travi di legno sganciatisi dal cassone di un camion prima di essere scaricate per procedere nei lavori, secondo i primi accertamenti dei Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto e dei tecnici di Ats della Montagna. Sul posto per le indagini con i carabinieri, è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Sondrio, diretta da Piero Basilone.

