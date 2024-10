Schiacciato da un carico di finestre,muore operaio 25enne

agenzia

L'incidente nel vicentino durante la fase di movimentazione

ALTAVILLA VICENTINA, 12 OTT – Un operaio di 25 anni è morto oggi in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto schiacciato dal crollo di un bancale di finestre, nell’area del grande magazzino adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e prodotti per l’edilizia. La dinamica esatta è ancora da accertare; dai primi rilievi pare che il 25enne stesse movimentando alcune finestre depositate e pronte per essere stoccate in un’area esterna quando il carico gli è piombato addosso.

