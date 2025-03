Schiacciato dal cancello di casa, muore un 64enne

agenzia

L'incidente a Catanzaro, polizia indaga sulla dinamica

CATANZARO, 01 MAR – Un uomo di 64 anni è morto oggi a Catanzaro, schiacciato dal cancello della propria abitazione, in via Barlaam da Seminara. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare il corpo e i medici del Suem 118 ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto sono condotte dalla Polizia, mentre la scientifica è intervenuta per i rilievi per ricostruire le possibili cause dell’incidente.

