Schianto durante lancio, muore paracadutista alle porte di Roma

agenzia

Vittima aveva 49 anni, da chiarire la dinamica dell'incidente

ROMA, 06 SET – Tragedia in un campo di volo in via Prenestina Nuova, in zona Montecompatri, alle porte di Roma. Un 49enne, esperto paracadutista originario di Grosseto, si è schiantato nella vegetazione vicina alla pista dopo un lancio da 1.500 metri d’altezza. Sul posto i carabinieri della stazione di Colonna, i vigili del fuoco di Frascati e il 118. Inutili i soccorsi per l’uomo. La salma è stata trasferita all’Istituto di medicina legale di Tor Vergata per l’autopsia. Da chiarire la dinamica dell’incidente. Pare che il paracadute principale e quello di emergenza fossero in apertura.

